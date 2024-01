La recensione di I soliti idioti 3 – Il ritorno, il film di Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, in uscita il 25 gennaio al cinema

La forza delle caratterizzazioni di I soliti idioti è direttamente proporzionale alla debolezza della scrittura delle loro gag. Quello che accade è sempre pretestuoso, sempre casuale e sembra avere l’unico obiettivo di non risaltare. A contare invece sono le interpretazioni, i costumi, le parrucche e i tormentoni pronunciati con accenti o parlate particolari. In un certo senso è l’esaltazione dei reparti della messa in scena a discapito della scrittura, dell’immagine e del sonoro sul contenuto, o almeno lo sarebbe se al di là delle intuizioni ci fosse la maestria. Invece questa non c’è mai. Se nella serie tv una certa sciatteria era caratteristica e accettabile nei film è sempre meno sopportabile.

Nonostante tutto questo le gag di Biggio e Mandelli in I soliti Idioti 3 (che è il quarto film fatto dai due), per colpa della commedia italiana (immobile...