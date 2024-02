La recensione di Suncoast, il nuovo film diretto da Laura Chinn, in streaming su Disney+ dal 9 febbraio.

Ultimamente gira in rete un’intervista di Rick Rubin, storico produttore discografico di Run DMC e Red Hot Chili Peppers, che dice una cosa utilissima per capire un film come Suncoast: non è cercando di interpretare i gusti del pubblico che arrivi a conquistarlo; è facendo quello che senti in modo autentico. Più si è fedeli a sè stessi più paradossalmente si riuscirà anche a toccare le corde degli altri. C’è una scommessa simile dietro il primo film di Laura Chinn, già ideatrice e protagonista della sitcom Florida Girls (2019). Una vicenda autobiografica raccontata con tanto trasporto da schivare tutte le trappole retoriche che potrebbero ostacolarne il cammino, raggiungendo quel nucleo di sentimenti universali in grado di connettere autrice e pubblico. Si arriva a fine film con l’impressione di aver conosciuto delle persone vere, a tutto tondo, e che le lacrime che rischiano di sg...