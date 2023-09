La recensione di Talk To Me, l’horror di Danny e Michael Philippou in sala dal 28 settembre

Per essere l’horror che arriva con più spinta in Europa (dal Sundance) Talk To Me si sgonfia presto, già nella seconda metà perde l’abbrivio che mostra inizialmente e non finisce con la forza con la quale era iniziato. Tuttavia sarebbe ingiusto guardare questo film aspettandosi qualcosa di convenzionale quando in realtà sembra proprio fare di tutto per spiazzare. È elevated horror, cioè quel tipo di film dell’orrore che prosperano da diversi anni a questa parte usando stereotipi o figure tipiche del genere per creare film con il passo e le ambizioni del cinema d’autore. È una definizione antipatica perché presuppone che questi (e non altri) siano per statuto superiori all’horror, che basti ambire a qualcosa per giocare in un altro campionato (migliore), ma se non altro è una definizione che dà conto di come siano film solo formalmente dell’orrore.

