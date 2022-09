La regista Joanna Hogg, dopo il successo di The Souvenir, torna alla regia con The Eternal Daughter, presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2022. L’opera, seppur riportando sullo schermo tematiche molto care alla sua realizzatrice come i rapporti in famiglia e il confronto con il passato, propone una narrazione che attinge a piene mani alla tradizione britannica delle storie di fantasmi in stile gotico, usando il talento della sua protagonista Tilda Swinton per provare a sostenere l’evoluzione del racconto.

La trama di The Eternal Daughter

Al centro del racconto proposto da The Eternal Daughter c’è una figlia che torna, insieme all’anziana madre e al cane Louis, nella vecchia casa di famiglia, ora diventata un albergo. La struttura, isolata dal resto del mondo e quasi deserta con l’eccezione del personale, è caratterizzata da scale, lunghi corridoi, un giardino che di notte appare minaccioso, e stanze che evocano ricordi di una vita pass...