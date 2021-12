The King’s Man – Le origini, la recensione

Ci vuole un po’ ma ad un certo punto il vero tratto distintivo della serie Kingsman compare: sono le originali ed elaborate coreografie di “arti marziali” (virgolette obbligatorie). È quello il momento in cui finalmente possiamo riconoscere cosa colleghi The King’s Man – Le origini al resto della saga. Certo ci sono i gentlemen che menano e c’è il negozio di alta sartoria, ma in questo film ancora non è il quartier generale dell’organizzazione la cui origine è il cuore della trama, tuttavia tono, obiettivo e storia non sono proprio gli stessi con cui era partita la serie.

Stavolta è tutta una grande storia epica che pone le basi per un nuovo filone. La storia della famiglia Oxford e di come fondò i Kingsmen per combattere un’altra organizzazione che aveva come obiettivo fomentare la prima guerra mondiale e sconvolgere l’ordine mondiale. In questo film seguiamo tutto il primo conflitto mondiale, dall’inizio alla fine, quando i...