La recensione di Vivants di Alix Delaporte, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2023

Gli intenti di Alix Delaporte nel suo ultimo film, Vivants, sono chiari: dipingere la redazione di un programma televisivo di reportage restituendo allo spettatore l’urgenza, la tensione, la priorità assoluta del cogliere il qui e ora che è alla base di certe inchieste. Delaporte conosce benissimo di cosa sta parlando, avendo mosso i primi passi nel mondo dell’audiovisivo proprio come reporter e operatrice per programmi TV.

Impossibile, quindi, non ravvisare nella “novellina” Gabrielle (Alice Isaaz) un riflesso della stessa Delaporte, affamata d’esperienze lavorativamente stimolanti e trascinata nel caleidoscopio di personalità (spesso egotiche) che costituiscono la fauna della redazione. Caratteri diversi che, in un film basato praticamente solo sui dialoghi, divengono innesco e bomba di conflitti che sembrano sempre sul punto di deflagrare, senza però esplodere mai in senso definitivo....