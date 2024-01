Sin dal primo trailer, Chi segna vince ha saputo trasmettere vibrazioni assolutamente positive. Merito soprattutto del carisma del regista Taika Waititi, che non solo ha caratterizzato il trailer in maniera ironica, ma che ha saputo condensare il mood tipico delle sue produzioni in poco più di due minuti. Un risultato che non dovrebbe comunque sorprendere, vista la maestria del cineasta neozelandese, noto al grande pubblico per i suoi due controversi film su Thor e per l’ottimo Jojo Rabbit.

Per chi non avesse mai sentito parlare di questo film, sappiate che Chi segna vince è la nuova opera di Waititi disponibile dall’undici gennaio nei cinema di tutta Italia. La pellicola narra la storia di Thomas Rongen, allenatore di calcio sollevato dall’incarico di commissario tecnico in seguito a una mancata qualificazione. L’unica alternativa che gli viene offerta per non perdere del tutto il lavoro è quella di andare ad allenare la nazionale delle Samoa Americane, una squadra famosa per non aver segnato nemmeno un goal. Ovviamente il calcio, in questo caso, è solo un pretesto per ragionare sui rapporti umani. Sulle sconfitte e sulle vittorie alle quali la vita ci pone davanti.

Per celebrare l’uscita della nuova fatica di Waititi, abbiamo quindi deciso di ragionare insieme a voi sui più celebri film legati al calcio. Chi vi scrive, però, è la persona più lontana dall’apprezzare questo sport, per cui abbiamo deciso di essere ancora più specifici. Quali sono le cinque pellicole sul calcio da vedere assolutamente anche se non amate questo sport? La risposta, come sempre, cerchiamo di darvela noi!

THE KEEPER – LA LEGGENDA DI UN PORTIERE

Il primo film della nostra lista è The Keeper – La leggenda di un portiere, datato 2019 e diretto da Marcus H. Rosenmüller. The Keeper narra la storia vera di Bert Trautmann, paracadutista della Luftwaffe, catturato dagli inglesi e internato in un campo di prigionia britannico verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Trautmann ha però dimostrato di possedere straordinarie doti calcistiche nel ruolo di portiere e, per questo, viene inizialmente reclutato da un allenatore per evitare la retrocessione della propria squadra. Questo è solo l’inizio di un lungo viaggio, che permetterà a Bert Trautmann di redimersi agli occhi di tutti.

Il film è una piccola chicca che sfrutta il calcio per narrare una storia dal respiro più ampio. Una storia sulle persone, sulla difficoltà di redenzione e su come le nostre passioni possano salvarci la vita. Nonostante la regia accademica, The Keeper merita di essere visto anche per l’ottima interpretazione di David Kross (War Horse, The Reader – A voce alta), che qui interpreta il protagonista Bert. L’attore tedesco riesce infatti a dare vita a una solida performance, dimostrando le proprie doti recitative e calamitando la nostra attenzione per tutta la durata della pellicola.

SHAOLIN SOCCER – ARBITRI, RIGORI E FILOSOFIA ZEN

Torniamo su toni più leggeri, maggiormente vicini a quelli di Chi segna vince. Shaolin Soccer – Arbitri, rigori e filosofia zen è un film diretto da Stephen Chow nell’ormai lontano 2001. Si tratta di una pellicola divenuta poi cult e che immaginiamo sia stata vista da molti di voi. Se, al contrario, non conoscete questa chicca, sappiate che stiamo parlando dell’opera in live action più vicina possibile a Inazuma Eleven e Captain Tsubasa. Un film che mescola il calcio con le arti marziali più folli ed esagerate che possiate pensare di vedere sul grande schermo. Il tutto condito da un sapiente mix di buone emozioni e tanto umorismo, caratteristica che ha reso l’opera celebre in tutto il mondo.

Shaolin Soccer è divenuto famoso in Italia anche per il suo doppiaggio sopra le righe e, a tratti, tanto brutto da fare il giro e diventare magnifico. Questo perché molti attori sono stati interpretati utilizzando i vari idiomi delle regioni italiane, in aggiunga a un cast vocale preso direttamente dal mondo del calcio. Una piccola chicca finale, che sarà senza dubbio sconosciuta alla maggior parte del pubblico: Shaolin Soccer ha avuto un seguito. Shaolin Girl, prodotto proprio da Stephen Chow, è infatti un film del 2008 nel quale vediamo il ritorno di alcuni volti celebri del primo film.

DETECTIVE CONAN – L’UNDICESIMO ATTACCANTE

Sedicesimo lungometraggio dedicato a Detective Conan, L’undicesimo attaccante è un film del 2012 diretto da Kōbun Shizuno. La trama ruota attorno ad alcuni misteriosi attentati negli stadi che sembra possano essere rivolti ai giocatori della squadra di calcio dei Tokyo Spirits. Toccherà a Conan, quindi cercare di capire cosa stia succedendo ed evitare che la situazione degeneri, portando così alla morte di migliaia di persone. L’undicesimo attaccante è un’opera realizzata in collaborazione con la J1 League, realtà nipponica legata al mondo del calcio che all’epoca ha compiuto vent’anni. Una buona mossa di cross-marketing, che ha comunque permesso alla pellicola di essere maggiormente precisa da un punto di vista narrativo e che ha visto anche la comparsa di alcune squadre realmente esistenti, come il Gamba Osaka.

LEGGI ANCHE – Thor 5: Taika Waititi conferma di aver chiuso con il Dio del Tuono

In questo caso, lo sport è sì un elemento chiave della storia, ma funge soprattutto da contesto all’interno del quale si sviluppa un “classico” racconto di Detective Conan. Se amate il giovane investigatore ideato da Gōshō Aoyama, infatti, in questo film troverete tutti gli elementi che ve ne hanno fatto innamorare. Segnaliamo, infine, che è possibile imbattersi in due differenti versioni di questo lungometraggio. Quella televisiva, con censure sia nei dialoghi che in alcuni dettagli come il colore del sangue, e quella home video, integrale in tutto e per tutto. Inutile dire che vi consigliamo di recuperare la seconda.

SOGNANDO BECKHAM

Cosa succede quando si mescolano sogni e passione? Sognando Beckham, film diretto da Gurinder Chadha, tenta di dare una risposta a questa domanda. Jess Bahmra è una ragazza indo-britannica che desidera con tutta la propria anima diventare una calciatrice brava e famosa quanto il suo idolo, David Beckham. Una possibilità che si fa più tangibile quando incontra Jules Paxton, una giovane atleta che la convince a unirsi alla squadra locale. Questo è solo l’inizio di un percorso che porta Jess a confrontarsi con le proprie passioni, scoprendo quanto è disposta a sacrificare per raggiungere il proprio sogno.

LEGGI ANCHE – Next Goal Wins: il trailer del nuovo film di Taika Waititi con Michael Fassbender

Sognando Beckham è una commedia dai toni leggeri, ma capace anche di regalare grandi emozioni. Merito in parte dell’ottimo cast, all’interno del quale spicca Parminder Nagra (Bird Box), Keira Knightley (Pirati dei Caraibi) e Jonathan Rhys Meyers (Match Point). Se siete alla ricerca di un’opera dal sapore inglese e dai buoni sentimenti, allora questa è la pellicola che fa per voi. Piccola nota a piè di pagina: Sognando Beckham è il primo film occidentale a essere trasmesso dalla TV nordcoreana. Un primato mica da poco.

FUGA PER LA VITTORIA

Chiudiamo la nostra lista con una celeberrima opera, datata 1981: Fuga per la vittoria. Il film diretto da John Huston pesca a piene mani dalla reale “partita della morte”, partita di calcio tenutasi nel 1942 e che ha visto sfidarsi gli ufficiali tedeschi contro i giocatori ucraini. Una storia che viene qui romanzata con grande maestria e che vanta un cast incredibile, capeggiato da Max von Sydow, Michael Caine e Sylvester Stallone. Tra i personaggi secondari, invece, troviamo anche dei calciatori famosi, tra i quali spicca sicuramente Pelè.

Fuga per la vittoria è un film perfetto anche per chi non ama il calcio, dato che la storia si concentra su altri aspetti. Aspetti più intimi e umani, che hanno permesso alla pellicola di Huston di diventare uno dei racconti sportivi più apprezzati di sempre in tutto il mondo. Insomma: se anche non siete appassionati di questo sport, potete andare sul sicuro e godervi una vera chicca cinematografica.

LEGGI ANCHE – Disney: i film in uscita al cinema nella prima metà del 2024

E voi avete visto tutti questi film? Ne avreste degli altri da consigliarci? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

Classifiche consigliate