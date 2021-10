L’attesissimo DC FanDome è arrivato: l’evento globale inaugurato l’anno scorso si tiene oggi a partire dalle 19:00 ora italiana, e noi di BadTaste lo seguiremo in diretta streaming sul nostro canale Twitch e qui sul sito, pubblicando tutti gli aggiornamenti, i trailer, gli annunci e le notizie.

Durante la serata, che durerà circa quattro ore, si terranno i seguenti panel:

Warner Bros. Pictures si concentrerà su sei attesissimi titoli con un nuovo trailer di The Batman, un nuovo contenuto su DC League of Super-Pets, una prima occhiata a Black Adam, un assaggio di The Flash, due dietro le quinte su Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods.

Warner Bros. TV offrirà uno sguardo alle nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Sweet Tooth, un tributo per la fine di Supergirl dopo sei stagioni, una celebrazione dei cento episodi di Legends of Tomorrow, una prima occhiata a Naomi e uno sguardo al prossimo episodio di Stargirl.

Warner Bros. Games mostrerà nuove anticipazioni su Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League.

DC Publishing onorerà l’eredità di Wonder Woman mostrando tre albi di prossima pubblicazione. Vi saranno poi aggiornamenti sul crossover Batman/Fortnite, e novità su Batman: Fear State.

HBO Max svelerà nuovi contenuti di Peacemaker e DMZ. Inoltre ci saranno tante novità tra cui Titans e Doom Patrol.

Warner Bros. Animation offrirà uno sguardo ad Aquaman: King of Atlantis, alla terza stagione di Harley Quinn, al prossimo capitolo animato delle avventure del Cavaliere Oscuro con Batman: Caped Crusader e darà una preview di Young Justice: Phantoms.

Warner Bros. Home Entertainment offrirà anticipazioni su due film d’animazione: Injustice e Catwoman: hunted.

In questo articolo troverete raggruppate tutte le notizie, gli articoli, i trailer e gli annunci.

L’idea del DC FanDome è nata inizialmente ad aprile 2020, poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Una volta annullati eventi come l’E3 di Los Angeles (dedicato ai videogiochi) e il San Diego Comic-Con, la Warner si è resa conto che i metodi tradizionali di contatto con i fan non sarebbero stati disponibili. Dopo una serie di grandi riunioni con tutti i responsabili del marketing delle varie divisioni di WarnerMedia legate alla DC (film, tv, videogiochi, fumetti e prodotti di consumo), è stata concepita l’idea di base del DC FanDome: un evento in streaming, disponibile per 24 ore (quindi ‘esclusivo’), in nove lingue, con un’impostazione che riprendesse le chiamate su Zoom ma anche grafiche accattivanti e dinamiche.

DC FANDOME: TUTTI I TRAILER

DC FANDOME: TUTTE LE NOTIZIE