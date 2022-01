È arrivato finalmente in streaming su Disney Plus, il film di Chloé Zhao uscito al cinema in tutto il mondo nel mese di novembre.

Noi di BadTaste abbiamo seguito la sua realizzazione fin da quando è stato annunciato, e nel corso dei mesi vi abbiamo aggiornato segnalando notizie, trailer, approfondimenti e interviste.

Eternals: quando esce in streaming su Disney Plus?

Eternals è disponibile su Disney Plus dal 12 gennaio 2022. Il film è incluso nell’abbonamento, quindi non è necessario pagare un sovrapprezzo per vederlo (come invece era capitato con Black Widow, che poi è diventato disponibile per tutti nell’abbonamento). Si trova all’interno del brand Marvel, ed è disponibile anche nel formato IMAX Enhanced. Al momento l’unico extra disponibile è il trailer, verosimilmente dopo l’uscita home video (il 15 febbraio 2022) verranno aggiunti anche documentari, dietro le quinte e scene eliminate.

Eternals: il cast e le nostre interviste

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, la capacità di volare, il teletrasporto, il controllo della mente ecetera. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da molte minacce, ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film di Chloé Zhao si concentra principalmente su una manciata di loro: Angelina Jolie interpreta Thena, Richard Madden è Icarus, Gemma Chan è Sersi, Salma Hayek è Ajax, Kumail Nanjani è Kingo, Lauren Ridloff è Makkari, Brian Tyree Henry è Phastos, Lia McHugh è Sprite, Don Lee è Gilgamesh, Barry Keoghan interpreta Druig. Nel cast ci sono anche Harish Patel, che interpreta il divertente assistente di Kingo, Karun, e Kit Harington che invece interpreta Dane Whitman.

In occasione della premiere alla Festa del cinema di Roma abbiamo avuto l’opportunità di incontrare la regista Chloé Zhao e la produttrice Victoria Alonso, oltre a Richard Madden e Gemma Chan, Barry Keoghan e Kumail Nanjiani. Ecco le nostre interviste:

Eternals: le recensioni e l’accoglienza del pubblico

Lanciato nel nostro paese alla Festa del cinema di Roma, il cinecomic vanta alcuni primati poco invidiabili per i Marvel Studios: è infatti il primo film del franchise a ricevere l’icona “marcia” su RottenTomatoes (attualmente il 47% delle recensioni è positivo, con un voto medio di 5.6/10). Recentemente, è stata proprio Chloé Zhao a spiegare che l’uscita di Eternals su Disney+ è un’ottima occasione per farsi un’idea più precisa circa la riuscita – o meno – del lungometraggio (LEGGI LA DICHIARAZIONE DELLA REGISTA). Noi invece avevamo apprezzato il film, come dimostrano le nostre recensioni e i nostri speciali a riguardo:

Ecco le reazioni a caldo del pubblico di Arcadia Cinema dopo la proiezione che abbiamo organizzato a novembre:

La spiegazione delle scene nei titoli di coda

Ovviamente Eternals porta avanti la tradizione dei Marvel Studios di regalare ai fan delle scene extra nei titoli di coda. Sono due, e qui le analizziamo nel dettaglio, entrando poi nello specifico della voce misteriosa che si sente nella seconda scena:

La regista Chloé Zhao ha confermato di chi è la voce alla fine della scena, e ha anche parlato di Eros, interpretato da Harry Styles:

Se leggiamo i fumetti, sappiamo che Eros ha avuto un’influenza molto bella, commovente su Thanos. E quanto sa di questo, Thanos? Amo questo personaggio, mi fa impazzire l’immaginazione. Perché Thanos la pensa così? Perché ha paura della sovrappopolazione e della distruzione del suo pianeta? Pensate all’emersione: Eros ne sa qualcosa? Forse è un consigliere, come Ajak consigliava i re e le regine sulla Terra? Per me, la storia di Eros è che lui ha disertato, dicendo “non lo farò più”. Quindi in qualche modo ha preso quella sfera che vediamo nella sua mano, è scappato e ha fatto Pip the troll. Sono come Han Solo e Chewie. Arishem lo stava cercando, era un fuorilegge dello Spazio. È questo il personaggio che avevo in mente. Ma non ho mai detto a Kevin: “Ho questo personaggio, troviamo un attore”. Per me è sempre stato automatico: doveva essere Harry Styles. È così che l’ho proposto a Kevin.

Eternals: il finale alternativo e le scene eliminate

La regista Chloé Zhao ha raccontato che in un primo momento il finale del film doveva essere molto diverso, decisamente più cupo:

Non ho mai fatto un film in cui il finale è quello che avevo scritto. Lo trovi al montaggio. […] E in realtà avevamo un altro finale molto cupo. Cupo. Non lo odiavo, perché sono abituata a film più malinconici. Ma non penso che il pubblico avrebbe apprezzato. Inizialmente il film terminava con loro che tornavano sull’astronave, le menti cancellate, pronti a partire per un altro pianeta, come in The Twilight Zone. Ricordo che quando passiamo al nero, tutti dicevano: “Non so cosa fare”. Inoltre… è l’Universo Cinematografico Marvel, vuoi che il pubblico sia entusiasta per ciò che verrà dopo!

In questo articolo potete vedere due scene eliminate, che saranno poi disponibili nell’edizione home video del film.

Ci sarà un sequel di Eternals?

Ancora non sappiamo se ci sarà un sequel di Eternals. Il cinecomic ha incassato 401 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 164 negli Stati Uniti. Non è considerato un grande successo, e sebbene il finale sia aperto non sappiamo se condurrà a un sequel diretto, sebbene la regista Chloé Zhao abbia espresso il desiderio di continuare la storia. Quello che sappiamo, però, è che almeno alcuni degli Eterni torneranno in azione nell’Universo Cinematografico Marvel, come recita la scritta alla fine del film: “Gli Eterni torneranno”. Tra di loro, possiamo immaginare un ritorno nell’UCM di Gemma Chan nei panni di Sersi, Kumail Nanjiani in quelli di Kingo, Brian Tyree Henry in quelli di Phastos: alla fine del film vengono infatti presi da Arishem, e le loro vicende sono aperte. Stesso dicasi per Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) e Druig (Barry Keoghan). Eros/Starfox (Harry Styles) e Pip the Troll, che compaiono nei titoli di coda, avranno un ruolo ampio nel futuro dell’UCM.

Anche Kit Harington avrà un ruolo più centrale nell’UCM, nei panni di Dane Whitman. Mentre è improbabile che ritornino personaggi come Ajak (Salma Hayek), Gilgamesh (Don Lee), Ikaris (Richard Madden), per motivi ben immaginabili. Stesso dicasi per Sprite (Lia McHugh), visto il suo destino alla fine del film.

Trovate tutte le informazioni su Eternals nella nostra scheda.

