Ammettiamolo: l’annuncio del cast dei quattro protagonisti de I Fantastici 4 è stato uno dei momenti migliori della scorsa settimana. Per coloro che hanno vissuto su un altro pianeta, i Marvel Studios hanno reso ufficiale i nomi degli attori che interpreteranno la famiglia più famosa dei fumetti targati Marvel. Pedro Pascal interpreterà il geniale Reed Richards, Vanessa Kirby sarà la splendida Sue Storm, Joseph Quinn darà il volto al roboante Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach presterà la sua voce e i suoi magnifici occhi per dare vita a Ben Grimm. Si tratta di un cast che, più o meno, ha messo d’accordo tutti, confermando gran parte dei rumor usciti nelle scorse settimane.

Tuttavia, nonostante questa succosa novità, sono ancora molti i segreti legati alla pellicola in arrivo il 25 luglio del 2025. Quale sarà la storia che verrà raccontata? Sarà ambientato, come sembra, negli anni Sessanta? Ma soprattutto: quali saranno i nemici che il quartetto dovrà affrontare?

Domande che al momento rimangono senza risposta, ma che ci permettono di fare le prime speculazioni e ipotesi. Per questo motivo, abbiamo ragionato su quali potrebbero essere i cinque villain decisi a dare battaglia a questa versione dei Fantastici 4. Cinque nemici che ancora non sono stati inseriti in nessun’altra pellicola del Marvel Cinematic Universe e che, finalmente, potrebbero arrivare sul grande schermo. Siete pronti a scoprirli? Allora indossate le vostre tute azzurre con un bel “quattro” ricamato sul petto e seguitevi in questa nuova avventura.

UOMO TALPA

Harvey Rupert Elder, in arte l’Uomo Talpa, è il primo nemico mai combattuto dai Fantastici 4. Creato nel 1961 da Stan Lee e Jack Kirby, Elder è uno scienziato convinto dell’esistenza di un misterioso regno presente nel sottosuolo. Una convinzione tale da venir deriso da tutti i suoi colleghi, che lo trattano come un pazzo, deridendolo anche per il suo aspetto fisico. Lo scienziato, però, non demorde e arriva persino a scoprire che la sua teoria ha un fondo di verità. Una volta trovati i mostri nel sottosuolo, infatti, si allea con loro e decide di attaccare New York. Un’azione che attira l’attenzione dei Fantastici 4, che intervengono così per fermare il folle individuo.

L’Uomo Talpa non è certo il più carismatico dei nemici del quartetto Marvel. Allo stesso tempo, però, vanta quel piglio grottesco che potrebbe essere perfettamente inserito in una storia ambientata negli anni Sessanta. Si tratta inoltre di un villain poco interessante, che permetterebbe così di lasciare maggior spazio ai quattro protagonisti, che meritano di occupare più minutaggio possibile all’interno della pellicola. Un Dottor Destino, al contrario, rischierebbe di rubare la scena a Reed, Sue, Johnny e Ben, creando così un possibile squilibrio nel film.

ANNIHILUS

Di ben altra caratura è invece Annihilus. Creatura nata dai batteri fuoriusciti da una navetta Tyrannian caduta nella Zona Negativa, Annihilus è da sempre ossessionato dal concetto stesso di morte e dal desiderio di rimanere in vita. Per questo motivo è disposto a fare qualsiasi cosa pur di uccidere i propri avversari, preservando così la propria salute e cercando di divenire sempre più forte per non avere mai nessuno in grado di sconfiggerlo. Nel corso della saga Annihilation è anche il leader di un esercito che riesce a spazzare via interi sistemi solari, puntando a mettere a ferro e fuoco anche il pianeta noto come Terra-616, appartenente agli eroi Marvel.

In questo caso, Annihilus potrebbe essere una vera e propria conseguenza delle azioni dei Fantastici 4. Il risultato di una missione nella Zona Negativa andata male, durante la quale magari il quartetto ha ottenuto i propri poteri (un po’ come accade nella serie Ultimate). Ancora una volta ci troviamo di fronte a un villain diretto e senza grandi stratificazioni, ma che garantirebbe un pericolo tale da spingere i Fantastici 4 a rimanere nella Zona Negativa per evitare che distrugga l’intero universo. Un’azione che potrebbe motivare l’assenza del gruppo dagli anni Sessanta al giorno d’oggi.

PENSATORE PAZZO

Preferite qualcosa di più misterioso? Perfetto. Il Pensatore Pazzo è un criminale del quale non è mai stato scoperto il nome. Si tratta di un individuo estremamente intelligente, che si è scontrato più volte contro i Fantastici 4 e famoso per aver dato vita a decine di robot differenti con i quali ha messo a ferro e fuoco New York. Robot dai quali sono nati pericolosi nemici per gli eroi Marvel, tra i quali spiccano senza dubbio il Super-Adattoide, Defender e Gammadroid, quest’ultimo in grado sfidare la potenza di Hulk Rosso.

Il Pensatore Pazzo potrebbe essere il villain perfetto per sfidare l’intelligenza di Reed Richards. La sua capacità di creare minion da sconfiggere, inoltre, potrebbe risultare molto comoda per permettere ai Fantastici 4 di dare vita a battaglie spettacolari nel centro di New York, venendo così incontro alle esigenze commerciali di un film come questo. Il possibile legame con il robot in grado di ferire Hulk Rosso, inoltre, renderebbe l’introduzione del Pensatore Pazzo utile anche in funzione dei futuri film del MCU, tra i quali spicca sicuramente Thunderbolts.

WIZARD

Bentley Wittman è, come il Pensatore Pazzo, un genio. Un genio che però non ha in sé il seme della follia, bensì la noia di coloro che sono ricchi e non sanno più come godersi la vita. Bentley decide quindi di diventare un criminale e, per celebrare il proprio arrivo sulla piazza, cattura Johnny Storm e si sostituisce a lui, causando il caos in città nei panni della Torcia Umana. L’arrivo di Sue riesce però a risolvere la situazione, rendendo pubblico il piano di Bentley e screditandolo di fronte tutta New York. Questo è solo il primo passo di una carriera nel mondo del crimine che ha visto Wizard, questo il suo nome d’arte, sfidare apertamente i Fantastici 4 e fare di tutto per prevalere su di loro. Inutile dire che qualsiasi piano del folle individuo non è mai servito per raggiungere il proprio scopo.

Wizard è una versione più “elegante” del succitato Pensatore Pazzo. Questa volta, però, il principale obiettivo del criminale non è Reed, bensì Johnny Storm. È proprio questa somiglianza con altri nemici legati ai Fantastici 4 che ci spinge a ipotizzare una quinta ipotesi. Un’ipotesi che potrebbe risultare sensata, soprattutto se vogliamo rimanere dell’idea che i grandi avversari del quartetto non siano destinati a trovare spazio in questa pellicola. Un’ipotesi che si palesa come una domanda: cosa succederebbe se i vari villain decidessero di fare squadra?

TERRIBILI QUATTRO

I Terribili Quattro sono un gruppo di supercriminali creato da Stan Lee e da Jack Kirby nel 1965. La formazione iniziale era composta dal succitato Wizard, Trapster, l’Uomo Sabbia e dalla Medusa degli Inumani. Nel tempo, però, sono entrati a far parte del team anche il Pensatore Pazzo, Electro, Titania, l’Uomo Assorbente, Mr. Hyde e numerosi altri villain. A questi punto potrebbe avere senso formare un team composto da nemici differenti per ognuno dei membro del quartetto, garantendo così a uno dei Fantastici 4 la sua personale nemesi.

E voi che cosa ne pensate? Quale di queste proposte vi piace di più? Avete altri nemici dei Fantastici 4 che vorreste vedere in questa prima pellicola ambientata nel MCU? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i canali social di BadTaste (TikTok incluso).

