Ammettiamolo: non serve essere appassionati di Trading Card Game per rimanere a bocca aperta di fronte a Lorcana. Sin dalle prime illustrazioni pubblicate online, il gioco di carte con protagonisti i personaggi Disney si è dimostrato in possesso di una sua identità, traducendo gli stili dei vari prodotti d’animazione e donando una sorta di uniformità al progetto. Il risultato è possibile vederlo anche nelle varie illustrazioni sparse per questo articolo. Illustrazioni dai design accattivanti e dai colori sgargianti, che in alcuni casi superano (o meglio “aggiornano”) persino il design del materiale originale.

È passato quasi un anno dall’uscita di “The First Chapter”, prima ondata di contenuti pubblicata nell’agosto del 2023. Una pubblicazione che, però, non ha interessato l’Italia, rimasta così orfana della prima (e della seconda) tranche di carte. Fortunatamente, a partire da febbraio 2024, la terza espansione intitolata “Nelle Terre D’Inchiostro” ha raggiunto anche il nostro Paese grazie a Ravensburger. La passione per i prodotti Disney si è quindi diffusa anche tra i giocatori di carte italiani, che hanno reagito con estremo interesse a Lorcana. Un’interesse protratto poi anche nella nuova espansione, disponibile da poche settimane e dedicata alla perfida Ursula.

Nelle scorse settimane abbiamo potuto testare con mano la bontà di questo nuovo set di carte, accompagnato da quella che è, a conti fatti, la principale novità dell’espansione: una modalità cooperativa. Nonostante Lorcana rimanga un TCG (Trading Card Game), con questa aggiunta prende una direzione più vicina agli LCG ( Living Card Game), permettendo così ai giocatori di usare dei mazzi precostruiti per affrontare in battaglia la strega dei mari. Siete pronti a scoprire perché, secondo noi, Lorcana è il gioco che non deve mancare nella ludoteca di ogni appassionato Disney che si rispetti?

AVVENTURA DEGLI ILLUMINATORI – PROBLEMI NEGLI ABISSI

Come già accennato, Lorcana è un gioco di carte che vede i giocatori creare un mazzo di sessanta carte per poi affrontarsi in battaglia. Ciò che differenzia il prodotto Ravensburger dal mai abbastanza elogiato Magic: The Gathering, però, sta nel differente obiettivo della partita, ovvero raggiungere un determinato punteggio senza focalizzarsi esclusivamente sulla distruzione delle carte avversarie. A questa variazione si aggiunge anche la possibilità di effettuare partite competitive in più giocatori, senza limitarsi al classico 1VS1 o al 2VS2.

Con “Problemi negli abissi”, Lorcana fa un ulteriore balzo di qualità, introducendo una modalità cooperativa. I giocatori potranno quindi unirsi per combattere contro Ursula in emozionanti battaglie suddivise in quattro livelli di difficoltà. Battaglie che vantano nuove regole, nuove meccaniche e un premio in palio in caso di vittoria. Sconfiggere la strega del mare, infatti, ci permetterà di aprire una busta dorata presente all’interno della confezione per sbloccare così una splendida ricompensa. Ricompensa che non solo non vi diremo, ma che gli autori hanno chiesto di non diffondere nel web proprio per preservare la soddisfazione provata una volta vinta la sfida.

Non lo nascondiamo: abbiamo amato questa nuova modalità e speriamo che sia solo l’inizio di una serie di espansioni in grado di portare avanti la “lore” di Lorcana. Quel che è certo è che ci troviamo di fronte all’ennesima ottima intuizione di un gioco di carte in costante ascesa, che non si limita a reiterare gli stessi contenuti, ma desideroso di portare davvero una boccata di aria fresca nel mondo del Trading Card Game.

COME AVVICINARSI A LORCANA IN ATTESA DELL’ESTATE

Siete da sempre appassionati dei film Disney, ma non sapete come avvicinarvi a Lorcana? Fortunatamente Ravensburger ha pensato anche a voi. Insieme alla succitata modalità cooperativa, “Il Ritorno di Ursula” ha visto anche l’arrivo due Starter Deck, ideati per coloro che non sono pratici nel creare i vari mazzi da gioco e che si avvicinano per la prima volta ai TCG. Stiamo parlando di due deck da 60 carte, contenenti anche dei segnalini danno, un regolamento, un tappetino in carta per tenere il conto dei punti e una bustina extra con 12 carte random al suo interno. Il tutto a un prezzo di circa venti euro.

Nonostante siano presenti personaggi provenienti da diversi mondi Disney, la maggior parte delle carte presente in questi due mazzi sono dedicate a Encanto, Frozen ed Hercules. L’obiettivo di questi Starter Deck è quello di far insegnare le basi ai giocatori, per spingerli poi a personalizzare i propri mazzi con i personaggi trovati nelle varie buste singole. Un’entrata graduale nel mondo dei giochi di carte, che dovrebbe spingere i giocatori a voler creare diversi Deck basati su diverse combinazioni. Come è giusto che sia, infine, nei negozi specializzati troverete anche le varie bustine. Ognuna di esse contiene sei carte comuni, tre carte non comuni, due carte rare (o super rare o leggendarie) e una carta foil (brillante) di rarità casuale. Si tratta di un numero di carte sopra la media rispetto ai vari TCG sul mercato e che non possiamo non apprezzare.

IL RITORNO DI URSULA, PIÙ CHE UN’ESPANSIONE, È UNA CONFERMA

Da giocatori di Lorcana da qualche mese abbiamo trovato questa nuova espansione molto ben bilanciata e in grado di offrire numerose nuove sinergie tra le carte. Contenuto aggiuntivo dopo contenuto aggiuntivo, il gioco di carte con protagonisti i personaggi Disney si sta dimostrando sempre più interessante. Un’affermazione vera sia dal punto di vista estetico, che da quello prettamente ludico. L’introduzione di nuove abilità e, soprattutto, la presenza di un’inedita modalità cooperativa sono solo la conferma della bontà insita in Lorcana. Dopotutto stiamo parlando di un gioco di carte che, sin dalla sua prima espansione, ha saputo mettere in campo idee brillanti, senza puntare a imitare semplicemente i grandi nomi del settore. Insomma: Lorcana sta diventando sempre più sinonimo di “divertimento” e “fantasia”. Un risultato che speriamo di vedere esteso anche alle espansioni future, in arrivo nei prossimi mesi.

