Marvel Cinematic Universe: cosa aspettarsi dai film e dalle serie TV in uscita nel 2023

Nonostante la Fase Quattro non abbia convinto tutti, il Marvel Cinematic Universe rimane uno dei fenomeni del cinema più interessanti degli ultimi anni. Dopotutto non sono molti i franchise capaci di sfornare film e serie TV a profusione, mantenendo una coerenza di fondo. Gli sforzi congiunti del team Disney e di quello dei Marvel Studios sono riusciti, invece, a compiere questa impresa, regalando alcune tra le migliori produzioni pop degli ultimi anni.

Dopo un 2022 dalla qualità altalenante, dove le opere cinematografiche superano di gran lunga quelle televisive per qualità, è giunto il momento di guardare al futuro. Cosa ci aspetta in questo 2023 a tema Marvel? Quali sono le nostre aspettative a riguardo? Venite insieme a noi in questo avvincente viaggio attraverso i prossimi 12 mesi di MCU.

ANT-MAN & THE WASP: QUANTUMANIA

Lo ammettiamo: i primi due film con protagonista Scott Lang ci hanno intrattenuto, pur senza farci gridare al miracolo. È evidente, però, che questa terza pellicola punti ad alzare il tiro, mettendo Ant-Man al centro di un evento cardine per il Marvel Cinematic Universe: l’arrivo di Kang il Conquistatore. Sebbene il personaggio si sposi bene con toni più leggeri, è altresì vero che ci stuzzica molto l’idea di vederlo fare i conti con una situazione drammatica e di reale pericolo. Siamo quindi convinti che, se saprà giocarsi bene le proprie carte, Ant-Man & The Wasp: Quantumania potrebbe rivelarsi la vera sorpresa dell’anno.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

L’ultimo capitolo della trilogia dei Guardiani della Galassia di James Gunn è per noi una garanzia. È senza dubbio il film che attendiamo con più trepidazione di tutto il 2023, fiduciosi delle capacità di scrittura e di regia di quello che rapidamente è divenuto uno dei nostri registi preferiti all’interno del panorama dei cinecomics. Il primo trailer ha inferto qualche stoccata al cuore, facendoci presagire tante risate, ma anche tanto dramma. Un cocktail emotivo tipico delle opere di Gunn e che non vediamo l’ora di assaggiare il prossimo 3 maggio.

THE MARVELS

Questa estate toccherà a The Marvels chiudere la fila dei tre film del MCU in arrivo nel 2023. La pellicola sarà, a tutti gli effetti, un sequel di Captain Marvel, WandaVision e di Ms. Marvel, dove Carol, Monica e Kamala dovranno fare i conti con i propri poteri. Poteri che potrebbero avere in comune più di quanto possano immaginare le tre eroine. Le nostre aspettative in questa direzione sono ancora abbastanza tarate al ribasso. Siamo certi che possa trattarsi di una buona chiusa per tre differenti storyline, ma ammettiamo che per ora non siamo ancora particolarmente attratti dalla pellicola. Tempo al tempo, comunque. Siamo certi che gli ingranaggi commerciali della Disney sapranno presto fare il loro dovere.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, le date sono molto più vaghe, quindi procederemo con un ordine approssimativo, basato sulle recenti comunicazioni di Disney.

WHAT IF…?

Nella prima parte dell’anno dovrebbe arrivare la seconda stagione di What If…?, serie animata che esplora il multiverso e che ci permette di sbirciare oltre il velo della “nostra” realtà. Non siamo tra i fan più sfegatati della prima stagione di questo show, che ci è parsa interessante solo da un punto di vista teorico. Le varie storie hanno tutte delle buone idee di fondo, ma il minutaggio concesso loro non ha permesso agli universi mostrati di spiccare particolarmente. Speriamo che questa seconda tornata di episodi possa farci cambiare idea, visto il potenziale di una serie antologica ambientata in differenti realtà del Marvel Cinematic Universe.

SECRET INVASION

Tocca poi a Secret Invasion, serie TV prevista per la primavera e con protagonista il carismatico Nick Fury. In base a quanto mostrato, ci troviamo di fronte a una serie molto più seria (perdonate il gioco di parole). L’umorismo tipico del MCU sembra non essere così presente e la possibilità di trovarci di fronte a una spy story spaziale ci stuzzica non poco. È ovvio che il risultato finale sarà lontano dalla saga a fumetti di partenza, ma poco importa. Secret Invasion, al momento, è tra gli show che attendiamo con più trepidazione, nella speranza di rivivere i toni del mai abbastanza elogiato Captain America: The Winter Soldier.

LOKI 2

Prevista durante l’estate del 2023, la seconda stagione di Loki riporta in scena il carismatico villain interpretato da Tom Hiddleston. Le prime immagini mostrano anche il ritorno di Owen Wilson nel ruolo di Mobius e, vista la sua ottima prova attoriale nella prima serie dedicata al Dio dell’Inganno, non potremmo essere più felici di così. Non è ancora noto se Loki 2 risulterà fondamentale per la comprensione del nuovo corso del MCU, ma è innegabile che lo show abbia il potenziale per essere la miglior serie Marvel del prossimo anno.

X-MEN ’97

In autunno è previsto anche X-Men ’97, sequel della celeberrima serie animata degli anni Novanta che ha fatto innamorare i ragazzini dei Mutanti. Nota in Italia con il titolo di Insuperabili X-Men, la serie originale è composta di 76 episodi, andati in onda dal 1992 al 1997. Cosa vogliano fare i Marvel Studios con questo gradito ritorno non ci è ancora chiaro, ma ancora una volta sono riusciti ad attirare il nostro interesse. Segnaliamo, però, che X-Men ’97 potrebbe slittare al 2024, dato che nello spot promozionale di Disney+ Japan dedicato al 2023 non compare alcuna immagine di questo show. Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma com’è noto le finestre di uscita possono cambiare da un giorno all’altro.

IRONHEART

Comparsa per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams avrà la sua personale serie alla fine di quest’anno. Una serie che mescolerà tecnologia e magia, introducendo personaggi importanti come Hood e, secondo le ultime indiscrezioni, Mefisto. Non siamo certo tra i fan più accaniti della Riri dei fumetti, che spesso è stata utilizzata in modo banale nei supergruppi e che non brilla nemmeno nelle sue storie in solitaria, ma pensiamo anche che sia troppo presto per esprimere un giudizio sullo show in arrivo su Disney+. Quel che è certo è che se, come confermato, Sacha Baron Cohen dovesse interpretare il Diavolo in persona, il nostro interesse salirebbe davvero alle stelle.

AGATHA: COVEN OF CHAOS

Ci avviamo verso il finale con lo spin-off di WandaVision dedicato ad Agatha Harkness, uno dei personaggi più affascinanti dello show. Si sa ancora pochissimo di questa serie, ma la presenza di Kathryn Hahn ci basta per attenderla con discreta curiosità. Secondo alcune voci di corridoio, potrebbero fare il loro ritorno nel Marvel Cinematic Universe Evan Peters nel ruolo di Ralph Bohner e Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff. Il tutto incentrato sulla crescita dei figli di Wanda, che potrebbero fare il loro ingresso anche negli Young Avengers, gruppo verso il quale stiamo evidentemente andando incontro.

ECHO

E chiudiamo, infine, con Echo, la serie dedicata all’eroina vista in Hawkeye e interpretata da Alaqua Cox. In base a quanto comunicato a metà dello scorso dicembre, è possibile che anche questo show venga posticipato al 2024, ma al momento è ancora previsto per la fine di quest’anno. Lo ammettiamo: non è certo la serie Marvel che attendiamo con più trepidazione. La sola ragione per vedere questo spin-off di Occhio di Falco è il ritorno di Vincent D’Onofrio come Kingpin e di Charlie Cox come Daredevil. Speriamo di poter cambiare idea, ma per ora un’intera stagione con protagonista Maya Lopez non è tra le nostre priorità.

Come avete potuto vedere, sono molte le produzioni Marvel in arrivo nel 2023. E voi quale attendete con più interesse? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o venite a chiacchierare insieme a noi sul nostro canale Twitch, dove ci potete trovare tutte le settimane.