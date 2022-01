LEGGI ANCHE: I nuovi personaggi delle serie Marvel del 2021 che abbiamo amato di più

In questi giorni è approdata su, nuova serie animata dedicata a uno dei più assurdi personaggi targati. Creata dae danel 2010, questa scimmia assassina di assassini non è certo tra i supereroi più famosi di sempre. A dire il vero, la sua presenza all’interno dei fumetti è molto limitata, rendendo difficile comprendere il motivo per cuiabbiano deciso di dedicarci una serie TV. Eppure, nonostante un iniziale scetticismo, è probabile che una buona fetta di pubblico possa affezionarsi a un protagonista tanto folle. Dopotutto ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito, che senza dubbio instilla della curiosità nello spettatore.

In attesa di leggere la nostra recensione di Hit-Monkey, noi di BadTaste.it abbiamo deciso di dedicare un articolo ai personaggi più strani della Marvel. Non stiamo parlando di Howard il papero o di Spider-Ham, eroi di nicchia, ma comunque resi celebri da qualche opera cinematografica. No, noi ci focalizzeremo su alcuni di quei personaggi tanto folli da lasciare quasi interdetti. Non ci credete? Allora procedete nella lettura!

Creato per essere un’arma di distruzione di massa durante la Guerra Fredda, Doop è da sempre uno degli X-Men più particolari di sempre. Ideato da Peter Milligan e da Mike Allred in X-Statix, questa bizzarra creatura parla un linguaggio incomprensibile, composto da bizzarri geroglifici. Pensate che esiste persino un’applicazione per cellulare in grado di tradurre le frasi di questo bizzarro individuo, permettendo così al lettore di comprenderne ogni singola parola. Negli anni Doop ha vissuto numerose avventure, arrivando persino a diventare un docente del Jean Grey Institute. L’aspetto più interessante de questo mutante, però, sta nella sua capacità di viaggiare attraverso le dimensioni. Questa caratteristica viene sfruttata dagli autori per muovere il personaggio attraverso la griglia a fumetti, permettendo a Doop di giocare costantemente con la metanarrativa.

Amate il latte e i personaggi della Marvel? Ebbene, dovete sapere che esistono ben due bovini che dovreste conoscere per forza. Il primo è Bessie, una mucca morsa da Dracula che, dopo la trasformazione, ritorna in vita con il nome di Hellcow. In grado di trasformarsi e di combattere come un vero vampiro, questo personaggio ha trovato spazio nelle serie a fumetti del già citato Howard il papero e di Deadpool, dove è persino entrato a far parte della squadra del Mercenario Chiacchierone. Non dobbiamo poi dimenticarci di Bova, mucca potenziata dall’Alto Evoluzionario che ha fatto da balia ai piccoli Wanda e Pietro Maximoff. In WandaVision c’è persino un piccolo Easter Egg dedicato a questo personaggio. Siete riusciti a scovarlo?

Se siete fan di Deadpool, è possibile che conosciate già Slapstick. Dopo essere entrato in un portale interdimensionale, Steven Harmon vede il proprio corpo venire disintegrato e trasformato in un cartone animato vivente. Immortale e completamente folle, Slapstick è conscio di vivere dentro un fumetto e, per questo, ha spesso trovato in Deadpool un valido alleato.

Cosa ci si può aspettare da un villain che risponde al nome de Il Mandrillo? Beh, probabilmente proprio che si tratti di un mutante con l’aspetto da scimmia e con il potere di controllare le donne grazie ai feromoni. Creato da Steve Gerber, Carole Seuling e da Ross Andru, questo criminale è stato spesso una spina nel fianco per gli X-Men e per i Difensori. Dal nostro punto di vista, sarebbe interessante vederlo come villain di un’eventuale seconda stagione di Hit-Monkey per ovvi motivi.

Arriviamo poi a uno dei personaggi preferiti da chi vi scrive: l’Uomo Rana. Vincent Patilio è un inventore incapace di realizzare qualsiasi cosa. Dopo aver creato la prima vera invenzione della sua carriera, decide di utilizzarla per creare un costume da rana con il quale commettere crimini. Inutile dire che la sua carriera fu un completo disastro, venendo deriso anche da tutti gli altri criminali di serie B della malavita. Non lo nascondiamo: adoreremmo vederlo nel MCU, magari in un progetto gestito da James Gunn, regista in grado di valorizzare personaggi assurdi come l’Uomo Rana.

Chiudiamo questa tranche di supereroi folli con Phone Ranger. Sì, avete capito bene: Phone Ranger. A. G. Bell, questo il nome mai rivelato del tutto del supereroe, era un riparatore che, durante un lavoro, scoprì una navicella aliena all’interno di un telefono. Dopo essere entrato in contatto con quella bizzarra tecnologia, Bell decise di utilizzarla per diventare un vero e proprio eroe. Non sappiamo se rimanere più affascinati per il chiaro riferimento nel nome ad Alexander Graham Bell (creatore del telefono) o per il magnifico costume scelto per combattere il crimine. Pura poesia.

LEGGI ANCHE: La classifica dei nuovi personaggi più deludenti delle serie Marvel del 2021

E voi che cosa ne pensate? Vi vengono in mente altri personaggi fuori di testa, oppure nulla può battere il nostro Phone Ranger? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it. Se volete commentare lo speciale insieme a noi, vi aspettiamo tutti i giorni sul canale Twitch di BadTasteItalia.