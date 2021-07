Nonostante la pandemia,di John Krasinski è riuscito a incassare ben 279 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget stimato fra i 50 e i 60 milioni di dollari. La cifra ottenuta è, chiaramente, inferiore a quella del primo capitolo, che aveva toccato quota 350, ma dato il particolare contesto storico è davvero un risultato degno di nota.

Negli Stati Uniti il film è recentemente arrivato su Paramount+, la piattaforma streaming dell’omonima major dove verranno proposti, gratuitamente, i vari progetti dello studio dopo una permanenza esclusiva in sala variabile fra i 30 e i 45 giorni. E online su YouTube sono approdate anche due featurette della pellicola: una, quella che trovate qua sopra, è focalizzata sulle location delle riprese, l’altra, a seguire, sul design delle temibili creature dall’udito particolarmente performante.

Ecco la sinossi ufficiale di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.