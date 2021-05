doveva uscire nei cinema americano più di un anno fa, ma è poi stata una delle “prime vittime” della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina che ha imposto la chiusura dei cinema.

Ora la pellicola si appresta a debuttare nelle sale statunitensi fra circa dieci giorni, il 28 maggio, e, per questo, la Paramount ha diffuso online su YouTube una nuova featurette della pellicola scritta e diretta da John Krasinski e interpretata da Emily Blunt (anche moglie del regista e attore). la trovate nella parte superiore di questa pagina.

Qualche giorno fa, John Krasinski ha firmato un importante accordo di prelazione con la Paramount. La lieta notizia è giunta dopo qualche giorno dalla diffusione di un rumour relativo a un certo malcontento serpeggiante fra i talent artistici e produttivi di A Quiet Place 2 e la major a causa dell’uscita in streaming anticipata. Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Ecco la sinossi ufficiale di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.