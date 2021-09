In occasione della presentazione in concorso al Festival di Venezia di, sono state diffuse le prime due clip del film dei Fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo.

Le scene introducono il protagonista Massimo Sisti (Elio Germano) e la sua famiglia: la prima si trova all’inizio del film, mentre la seconda è tratta da un momento più in là, quando la storia prende una direzione decisamente inquietante. Potete vederle qui sopra e qui sotto!

Nel cast di America Latina anche Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini, Massimo Wertmüller.

Abbiamo scelto di raccontare questa storia perché, semplicemente, era quella che ci metteva più in crisi. In crisi come esseri umani, come narratori, come spettatori. Una storia che sollevava in noi domande alle quali non avevamo (e non abbiamo, nemmeno a film ultimato) risposte che non si contraddicessero l’una con l’altra. Interrogarci su noi stessi è la missione più preziosa che il cinema ci permette e America Latina prende alla lettera questa possibilità, raccontando un uomo costretto a rimettere in discussione la propria identità. Essendo gemelli, anche i nostri due film precedenti raccontavano storie di famiglie, di senso di appartenenza, di sangue, ma non ci eravamo mai addentrati così a fondo nel tema e abbiamo scelto la via per noi più rischiosa: la dolcezza. La dolcezza e tutte le sue estreme conseguenze. America Latina è un film sulla luce e abbiamo scelto il punto di vista privilegiato dell’oscurità per osservarla.