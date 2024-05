Francesco Alò ci parla di Anora, il film di Sean Baker con di Sean Baker con Mikey Madison, Yuriy Borisov e Mark Eydelshteyn, in concorso al Festival di Cannes.

Anora, la trama

Anora, una giovane lavoratrice del sesso di Brooklyn, ha la sua occasione di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. Una volta che la notizia raggiunge la Russia, la sua favola è minacciata poiché i genitori si mettono in viaggio verso New York per ottenere l’annullamento del matrimonio.

