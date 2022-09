Batgirl: il regista condivide un finto trailer realizzato da Corridor Crew con una frecciatina alla Warner Bros.

La squadra di Corridor Crew ha realizzato un finto trailer di Batgirl, il film DC che non arriverà né al cinema né su HBO Max dopo una decisione presa da Warner Bros. Discovery.

Si tratta di un trailer realizzato sia con sequenze girate ad hoc che con immagini manipolate di altri film (come dimostrano le scene con Brendan Fraser).

Alla fine è anche presente una frecciatina alla Warner Bros. in cui due gangster, davanti a Batgirl, si dichiarano “i Warner Brothers e tu sei…una svalutazione fiscale“.

Il riferimento ovviamente è alle dinamiche che hanno condotto alla morte del progetto visto che il film si sarebbe ritrovato ad essere non abbastanza grosso da essere degno di un’uscita al cinema (e che quindi avrebbe richiesto milioni su milioni per crescere di proporzioni tra riprese aggiuntive e marketing) e non abbastanza piccolo da avere un valore commerciale in un panorama streaming sempre più asfissiante. Da qui la decisione di cestinarlo con l’intenzione di puntare a una svalutazione fiscale per recuperare alcuni dei costi e attribuire le cause alle conseguenze della fusione tra Warner Bros. e Discovery.

Il trailer è stato condiviso da Adil El Arbi, uno dei due registi, su Instagram.

