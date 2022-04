La Universal ha diffuso in rete il nuovo, inquietante trailer italiano di, il film che segna il ritorno all’horror di Scott Derrickson, regista assente dal grande schermo dal 2016, anno di uscita di Doctor Strange.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle nostre sale dal 23 giugno. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Basato su una storia breve di Joe Hill (figlio di Stephen King) dal suo bestseller del New York Times “20th Century Ghosts”, Black Phone è, come il poc’anzi citato Firestarter, una produzione Blumhouse e viene così descritto:

Il telefono è morto. E sta squillando. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

Nel cast del lungometraggio troviamo Ethan Hawke in un ruolo che, a quanto pare, è “il più terrificante della sua carriera”, e per la prima volta sul grande schermo Mason Thames. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Scott Derrickson assieme allo storico collaboratore C. Robert Cargill (Doctor Strange, la saga di Sinister).

FONTE: Universal Italia