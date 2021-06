è stata ospite del Jimmy Kimmel Live! e ha parlato diil cinecomic di Cate Shortland che sarà nei cinema italiani dal 7 luglio e poi su Disney+ con Accesso VIP dal 9 luglio.

Kimmel ha presentato l’attrice dicendo che “interpreta Melina Vostokoff in Black Widow“. Weisz gli ha fatto notare che si tratta di uno spoiler: “Mi sa che ci è vietato dire il cognome di Melina. Credo sia un segreto, ma vabbè, oramai lo hai già fatto“.

L’attrice ha parlato del suo personaggio, definendola “una Vedova Nera. Cresciuta come spia e scienziata. […] È dotata di tante capacità, molto abile nel corpo a corpo e parla 25 lingue“.

Ha poi parlato di un momento di imbarazzo legato a James Bond visto che il cinecomic Marvel di prossima uscita e No Time to Die sono entrambi stati rimandati più volte a causa della pandemia:

Organizzammo una sorta di riunione segreta virtuale con Scarlett [Johansson], David [Harbour], Florence [Pugh] e Cate [Shortland], la regista, con il fantastico Kevin Feige. Stavano decidendo la strategia per Black Widow e Kevin iniziò a parlare di un altro film di punta in uscita che era James Bond. Ne stavano parlando e così pensai: “Forse non sanno che Daniel [Craig] è mio marito“. Proprio in quel momento Daniel stava entrando in cucina e volevo davvero girare lo schermo e dire: “Eccolo qui, chiedetelo a lui“.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!