Bones and All: una clip del film di Luca Guadagnino con Taylor Russell e Timothée Chalamet

Bones and All

In occasione del Festival di Venezia la MGM ha diffuso in rete una clip tratta da Bones and All, nuovo e atteso film diretto da Luca Guadagnino con protagonisti Taylor Russell e Timothé Chalamet.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Basato sul romanzo omonimo di Camille DeAngelis, il film è incentrato sull’amore tra due cannibali, Maren (Taylor Russell) e Lee (Chalamet), e sul loro viaggio attraverso l’America. Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Nel cast anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Alla sceneggiatura David Kajganich, già autore assieme a Guadagnino di Suspiria e A Bigger Splash.

MGM si occuperà della distribuzione americana e internazionale del film il 23 novembre, in Italia invece il film uscirà con Vision Distribution.

FONTE: MGM