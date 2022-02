È online il primo trailer di, il film ibrido in animazione e live action che vede il coinvolgimento, dietro e davanti alla macchina da presa, di alcuni membri del gruppo dei. Alla regia infatti troviamo Akiva Schaffer, mentre Andy Samberg presta la voce a uno dei due protagonisti, affiancato da Jphn Mulaney del SNL. Assieme a loro nel cast figurano nomi come Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg, Dennis Haysbert ma anche Seth Rogenl e J.K. Simmons.

Scritto da Dan Gregor e Doug Mand di Crazy Ex-Girlfriend, il film promette di essere una specie di Chi ha incastrato Roger Rabbit?, ma con il tipico umorismo dei Lonely Island, e mescola riprese dal vivo, animazione 2D e 3D. Ci sono anche cammeo eccellenti, dai My Little Pony a Zio Paperone, passando per lo stesso Roger Rabbit, i Cats di Tom Hooper e la uncanny valley dei film di Robert Zemeckis!

La trama segue le vicende di Cip e Ciop che vivono in una Los Angeles abitata da umani e cartoni. Siamo ai giorni nostri, decenni dopo il successo della serie d’animazione, e i due protagonisti hanno preso strade diverse. Cip è un normale assicuratore, mentre Dale si è sottoposto a un intervento di “chirurgia CGI” e lavora nel mondo delle convention brillando della luce della gloria passata. Quando un ex membro del cast della serie scompare, i due devono unire le forze, riparare il loro rapporto e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

Il film uscirà in esclusiva su Disney+ il 20 maggio 2022.