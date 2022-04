Disney Plus ha diffuso online il nuovo trailer di, il film originale in arrivo il prossimo 20 maggio in streaming sulla piattaforma della Casa di Topolino, un progetto che mescola animazione 2D, 3D e live action.

Le voci originali dei protagonisti della pellicola diretta da Akiva Schaffer sono di Andy Samberg (Hot Rod, Brooklyn Nine-Nine) e John Mulaney mentre, in italiano, ci saranno Raoul Bova, Giampaolo Morelli e Jonis Bascir. Il voice cast originale propone anche una serie d’importanti guest star come Seth Rogen e Will Arnett. Akiva Schaffer ed Andy Samberg fanno parte, insieme a Jorma Taccone, del ben noto collettivo di attori – nonché gruppo musicale – conosciuto come The Lonely Island.

Trovate il trailer nella parte superiore di questa pagina!

Qua sotto trovate anche un nuovo poster:

Questa, invece, la sinossi ufficiale:

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

