Uscirà a Natale negli Stati Uniti e nel 2024 in Italia l’adattamento cinematografico del musical di Il colore viola diretto da Blitz Bazawule e prodotto da Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Scott Sanders e Quincy Jones, di cui oggi è disponibile un nuovo trailer.

La storia è incentrata su Celie, una donna nera che vive nel sud degli Stati Uniti all’inizio del novecento e subisce gli abusi del padre e del fratello.

Il colore viola: Il cast

Sono protagonisti de “Il colore viola”, Taraji P. Henson (“What Men Want – Quello che gli uomini vogliono”, “Il diritto di contare”), Danielle Brooks (“Peacemaker”, “Orange Is the New Black”), Colman Domingo (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Fear the Walking Dead”), Corey Hawkins (“In the Heights”, “BlacKkKlansman”), H.E.R. (“Judas and the Black Messiah”, “La Bella e la Bestia: 30° Anniversario”), Halle Bailey (“La sirenetta”, “Grown-ish”), Aunjanue Ellis-Taylor (“Una famiglia vincente – King Richard”, “Se la strada potesse parlare”) e Fantasia Barrino (al suo debutto in un lungometraggio).

