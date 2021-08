La Open Road Films ha diffuso online su YouTube il trailer di, il nuovo film di Joe Carnahan (Smokin’ Aces, Boss Level) con Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder.

Il filmato, che trovate nella parte superiore della pagina, ci aiuta a capire in maniera alquanto diretta la trama della pellicola. Nel film Frank Grillo interpreta Teddy Murretto un truffatore che cerca di sfuggire alle minacce di morte ricevute facendosi rinchiudere nella prigione di una piccola cittadina. Sfortunatamente per lui, il killer che vuole eliminarlo è Bob Viddick, interpretato da Gerard Butler, che sembra ben determinato a portare a termine il lavoro. Nel bel mezzo del caos che si sviluppa, complice l’arrivo in scena di un assassino “concorrente” di Bob Viddick viene coinvolta anche Teddy, una giovane recluta del corpo di polizia.

Copshop è diretto da Joe Carnahan (The A-Team, The Grey) sulla base di una sceneggiatura scritta da lui e da Kurt McLeod, basata a sua volta su una storia di McLeod 4 Mark Williams. Nel cast Gerard Butler (Greenland, 300), Frank Grillo (The Purge) e Alexis Louder (The Tomorrow War). Insieme a loro anche Toby Huss, Chad L. Coleman, Ryan O’Nan, Jose Pablo Cantillo, Robert Walker-Branchaud, Kaiwi Lyman, Christopher Michael Holley, Marshall Cook e Tracey Bonner.

L’ultimo film diretto da Joe Carnahan è il già citato Boss Level, disponibile in streaming su Amazon Prime (LEGGI LA RECENSIONE).

Questa la sinossi ufficiale:

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questo loop temporale cui sembra essere condannato. In una corsa contro il tempo, Roy deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia.

