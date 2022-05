COUPEZ!: LA TRAMA

Coupez! racconta la storia di una troupe cinematografica che gira un horror a basso budget dentro una fabbrica abbandonata. Il gruppo dovrà fronteggiare una vera invasione di zombie, che porta confusione e terrore sul set.

È stato presentato in apertura alla 75 esima edizione del Festival di Cannes, fuori concorso,lo zombie movie, remake della commedia giapponese del 2017 Zombie contro zombie – One Cut of the Dead, diretto da Michel Hazanavicius con Romain Duris, Bérénice Bejo, Matilda Lutz. Qui sopra potete vedere la nostra video recensione!

