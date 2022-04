Sarà presentato al prossimo Festival del Cinema di Cannes, il nuovo film diche vede nel cast Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart in aggiunta a Tanaya Beatty (“Yellowstone”) e Nadia Litz (“Big Muddy”) assieme a Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos.

Proprio a margine dell’annuncio ufficiale delle pellicole che verranno presentate alla kermesse francese, Neon ha diffuso online su YouTube il primo teaser trailer di Crimes of the Future di David Cronenberg che potete ammirare nel player posto nella parte superiore di questa pagina.

Il lungometraggio è prodotto da Robert Lantos ed è stato scritto dallo stesso Cronenberg (è la prima volta che il regista scrive un suo film dai tempi di eXistenZ, datato 1999). La già citata Neon si occuperà della distribuzione negli USA. Alla scenografia c’è Carol Spier, mentre alla colonna sonora Howard Shore, Douglas Koch è il direttore della fotografia, mentre è la costumista.

A seguire la nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo viene sottoposto a nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in un performance d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un’investigatrice della National Organ Registry, traccia ossessivamente i loro spostamenti, quando ecco che viene rivelato un misterioso gruppo con una missione: impiegare la notorietà di Saul per far lice sulla prossima fase dell’evoluzione umana.