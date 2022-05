David Cronenberg non dirige un film dal 2014, anno di uscita di Maps to the stars ( LEGGI LA RECENSIONE ), ma fra qualche giorno la sua nuova opera,, verrà presentata in concorso al Festival di Cannes.

Dal canale YouTube di The Playlist ci arrivano tre interessanti clip dell’attesissima pellicola del regista canadese. Potete trovarne una nella parte superiore di questa pagina le altre due qua sotto:

A seguire potete leggere la nostra traduzione della sinossi ufficiale diffusa, tempo fa, da Neon, il distributore americano di Crimes of the future:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo viene sottoposto a nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in un performance d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un’investigatrice della National Organ Registry, traccia ossessivamente i loro spostamenti, quando ecco che viene rivelato un misterioso gruppo con una missione: impiegare la notorietà di Saul per far lice sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

Crimes of the Future è prodotto da Robert Lantos ed è stato scritto dallo stesso Cronenberg (è la prima volta che il regista scrive un suo film dai tempi di eXistenZ, datato 1999).

Cosa ne pensate di queste tre clip tratte dalla pellicola in concorso al Festival di Cannes?

