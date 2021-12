Francesco Alò ci parla di, il film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Eduardo Minett e Natalia Traven, solo al cinema dal 2 dicembre.

Potete vedere la videorecensione qui sopra!

Dalla Warner Bros. Pictures, è in arrivo il nuovo intenso film drammatico del regista/produttore Clint Eastwood, “Cry Macho – Ritorno a casa”. Eastwood è anche protagonista del film, nel ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l’allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.