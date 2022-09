Dead For A Dollar: ecco il trailer del western di Walter Hill con Christoph Waltz e Willem Defoe

La Quiver Distribution ha diffuso in rete il primo trailer di Dead For A Dollar, western dalle tinte thriller diretto da Walter Hill (I guerrieri della notte, 48 Ore) che verrà presentato fuori concorso al Festival di Venezia

Nel cast principale troviamo Christoph Waltz, Willem Defoe, Rachel Brosnahan e Benjamin Bratt.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 30 settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Lo stesso Hill si è occupato anche della sceneggiatura del lungometraggio. L’opera si ambienta nella zona di Chihuahua, in New Messico nel 1897. La storia segue Max Borlund (Waltz), un noto cacciatore di taglie che viene assoldato per recuperare Rachel Price, la moglie politicamente progressista di Nathan Price, un uomo d’affari di successo di Santa Fe. A Max viene riferito che la donna è stata rapita da un disertore dell’esercito afroamericano di nome Elijah Jones, e che è trattenuta in Messico per un riscatto. Quando Max si dirige verso il sud del confine si imbatte nell’americano Joe Cribbens (Dafoe), suo nemico giurato, giocatore d’azzardo professionista e anche fuorilegge che Max aveva catturato e mandato in prigione anni prima. Quando Borlund trova Rachel ed Elijah nascosti nelle profondità del deserto messicano, scopre che la donna è fuggita volontariamente dalle grinfie del marito violento e che il soldato in fuga è il suo effettivo partner romantico.

Tra i produttori del progetto troviamo Jeremy Wall (Gun-Shy), Kirk D’Amico (The Last Word) e Caroyn Mc Masters.

FONTE: Quiver Distribution