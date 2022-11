Diabolik – Ginko all’attacco!, la video recensione

Diabolik – Ginko all’attacco! è il nuovo film dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, disponibile al cinema dal 17 novembre.

Potete vedere la video recensione qui sopra!

Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg…