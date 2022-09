Disenchanted: Amy Adams ritorna nel trailer del sequel di Come d’incanto

In occasione del D23 Expo, è arrivato oggi il trailer del sequel di Come d’incanto, intitolato Disenchanted. Il film riunirà Amy Adams e Patrick Dempsey e approderà, come anticipato già all’annuncio l’anno scorso, nell’autunno di quest’anno su Disney Plus e più precisamente il 24 novembre, in tempo per il Ringraziamento.

Nel cast anche, accanto ai due protagonisti, ritroveremo anche James Marsden e Idina Menzel.

Nella storia, Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e la figlia Morgan sono intenti a trasferirsi in una nuova casa in periferia. Quando però iniziano a presentarsi i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare la sua vita in una favola perfetta. Tuttavia l’incantesimo si ritorce contro la protagonista e Giselle dovrà fare una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia e il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Il primo film è stato candidato a tre Oscar e ha incassato 340 milioni di dollari.

Quanto attendete il sequel Disenchanted in arrivo su Disney+ e che ne dite del trailer? Ditecelo come sempre nei commenti!