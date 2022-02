La Casa di Topolino ha presentato ufficialmente la line up dicon una nuova campagna dal nome “House of Disney+”. Il lancio di questa iniziativa è accompagnato da un video ufficiale, che trovate nella parte superiore di questa pagina, e da un comunicato stampa, che trovate riportato integralmente qua sotto.

Fra i titoli in arrivo serie come Pam & Tommy, disponibile da oggi in piattaforma, a film come The King’s Man di Matthew Vaughn e West Side Story di Steven Spielberg.

IN ARRIVO SU DISNEY+ UNA LINE-UP UNICA

RICCA DI INTRATTENIMENTO PER TUTTI

Serie TV e film che ti aspetteresti e altri che non ti aspetteresti mai da Disney+

Debutta domani l’attesissima serie Pam e Tommy

Disney+ conferma la data di debutto di How I Met Your Father

1 febbraio 2022 – Disney+ ha condiviso la line-up per tutta l’area EMEA, che comprende alcuni dei suoi attesissimi titoli di intrattenimento generale e produzioni degli studios, adatti a tutti. Manca ormai pochissimo al debutto sulla piattaforma streaming di una delle serie più attese dell’anno, Pam & Tommy con Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. I primi tre episodi saranno disponibili da domani, mercoledì 2 febbraio, mentre i nuovi episodi verranno rilasciati a cadenza settimanale.

Sulla scia di Pam and Tommy, mercoledì 9 febbraio arriverà The King’s Man – Le Origini, seguito lunedì 21 febbraio dalla seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Tra le novità di marzo ci saranno il film Disney e Pixar Red che arriverà sulla piattaforma streaming venerdì 11 marzo, mentre L’Era Glaciale: le Avventure di Buck sarà disponibile da venerdì 25 marzo. Infine, Moon Knight debutterà in esclusiva su Disney+ mercoledì 30 marzo.

Disney+ ha confermato anche la data di debutto della serie How I Met Your Father che sarà disponibile da mercoledì 11 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Nel corso dei prossimi mesi, in piattaforma, arriveranno anche The Dropout, The Kardashians, Pistol e West Side Story. Questi titoli si uniscono a una vasta gamma di serie TV e film già disponibili in streaming, tra cui Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, Only Murders in the Building, la serie Marvel Hawkeye, The Book of Boba Fett e il film Disney Encanto.

Disney+ sta lanciando una campagna pubblicitaria in tutta l’area EMEA, “House of Disney+”, che racconta la line up unica della piattaforma streaming e l’iconica narrazione Disney. Lo scopo della campagna è quella di stupire le persone con l’intera gamma di serie TV e film disponibili per gli abbonati. Lo spot è disponibile QUI.

Un sistema di parental control ancora più efficace assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

