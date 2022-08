Disney Plus Day: da Pinocchio a Thor 4, ecco le novità in arrivo in streaming dall’8 settembre

Vi abbiamo già detto qualche ora fa che il prossimo 8 settembre, in occasione del Disney Plus Day, Thor: Love and Thunder di Taika Waititi arriverà in streaming – anche in versione IMAX Enhanced – sulla piattaforma della casa di Topolino accompagnato dal nuovo Marvel Studios’ Assembled dedicato proprio al making of del cinecomic in questione.

La major ha diffuso anche un promo che ci permette di dare un nuovo sguardo al live action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks che sarà anch’esso disponibile in streaming su Disney Plus dall’8 settembre. Nella parte superiore di questa pagina potete trovare lo spot mentre, qua sotto, lo specchietto con tutti i principali contenuti fruibili a partire dal Disney Plus Day (nel corso della giornata ne verranno annunciati anche altri).

Diretto dal vincitore del premio Oscar Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live-action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero.

Nel cast troviamo Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Cosa ne pensate degli annunci del Disney Plus Day e qual è il titolo che attendete di più? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: YouTube