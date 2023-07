La Lucky Red ci regala oggi il trailer di Dogman, il nuovo film di Luc Besson con Caleb Landry Jones, premiato a Cannes nel 2021 per la sua interpretazione in Nitram di Justin Kurzel.

Accanto a lui troviamo anche Marisa Berenson, Christopher Denham e Michael Garza.

La storia è quella di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all’amore dei suoi cani. L’uscita è fissata per il 28 settembre in Italia.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

L’ultimo film diretto dal regista, Anna, è arrivato negli Stati Uniti nel 2019. Prima ancora ha diretto Valerian e la città dei mille pianeti.

