Come da tradizione, la Hall of Presidents di Walt Disney World è stata “aggiornata” con un animatronic del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America,

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare video che mostrano il 46esimo presidente sul palco, recitare il Giuramento in piedi, in mezzo ai suoi predecessori come James Buchanan, Ulysses S. Grant e gli altri.

RoboBiden recita le parole “I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States—so help me god,” il tutto muovendosi e gesticolando in maniera piuttosto realistica, come potete vedere nel video qui sopra.

La Hall of Presidents è stata creata nel 1964 in occasione della Fiera Mondiale di New York, e successivamente è stata spostata a Walt Disney World. In passato ha generato non poche controversie e proteste la presenza, inevitabile ovviamente, del robot di Donald Trump: da più parti si è alzato un coro di proteste perché venisse rimosso, se non durante il suo ufficio, almeno dopo. Invece la Disney ha preferito spostarlo sullo sfondo: nel video potete vederlo dietro, sulla sinistra.

Fonte: Gizmodo