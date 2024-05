Francesco Alò ci parla di Emilia Perez, un film di Jacques Audiard con Adriana Paz, Edgar Ramirez, Mark Ivanir, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Emilia Perez, la trama

Eccessivamente qualificata e sottovalutata, Rita è un avvocatessa di un grande studio che è più interessato a togliere i criminali dai guai che ad assicurarli alla giustizia. Un giorno le viene offerta una via d’uscita inaspettata, quando il leader del cartello Manitas la assume per aiutarlo a ritirarsi dai suoi affari e a realizzare un piano che sta preparando in segreto da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

