Empire of light: guarda il trailer italiano del film di Sam Mendes

Searchlight Pictures ha diffuso online il trailer italiano di Empire of light, il nuovo film di Sam Mendes che sarà nei cinema italiani dal 23 febbraio.

Ambientato nei primi anni ‘80 in una cittadina balneare inglese, Empire of Light è una storia potente e toccante sui legami umani e sulla magia del cinema del regista premio Oscar Sam Mendes.



Empire of Light è interpretato da un cast stellare, tra cui la vincitrice dell’Academy Award Olivia Colman, il vincitore del BAFTA Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, con Toby Jones e il premio Oscar® Colin Firth.



Il film è prodotto da Neal Street Productions di Sam Mendes e Pippa Harris, in collaborazione con Searchlight Pictures.

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!