è uscito ormai da un mese nei cinema italiani, dove ha incassato oltre 4 milioni di euro (in tutto il mondo il film Walt Disney Animation sta quasi a 180 milioni di dollari). Ma da domani 24 dicembre la pellicola d’animazione arriverà in streaming su Disney+ in tutto il mondo: si tratta infatti dell’unico film Disney in quest’ultima parte di 2021 con una finestra distributiva cinema / streaming di un solo mese, questo perché la major ha voluto approfittare prima del weekend del Ringraziamento per l’uscita in sala e poi di quella in streaming per le festività Natalizie.

Ne approfittiamo quindi per proporvi la chiaccherata che ha fatto il nostro Gabriele Niola con i tre registi del film Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, con cui ha parlato della sua realizzazione, delle ispirazioni e altro ancora. Potete vedere il video qui sopra, i sottotitoli sono a cura di Aleksandra Daszkilewicz.

La storia di Encanto ruota attorno alle vicende di una ragazzina colombiana che appartiene a una famiglia dotata di poteri magici: lei, purtroppo, è l’unica a non averne.

Lin-Manuel Miranda (Il ritorno di Mary Poppins) ha scritto le musiche, mentre Clark Spencer (Ralph spacca internet) e Yvett Merino Flores (Oceania) figurano come produttori. Oltre a co-dirigere il film con Byron Howard, Jared Bush ha scritto la sceneggiatura con Charise Castro Smith.