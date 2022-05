Il mondo è un luogo misterioso quando viene visto attraverso gli occhi di un animale. EO, un asino grigio con gli occhi malinconici, incontra persone buone e cattive durante la sua vita, sperimenta gioia e dolore, assiste alla ruota della fortuna che casualmente trasforma la sua fortuna in disastro e la sua disperazione in una benedizione inaspettata. Ma non perde la sua innocenza neanche per un momento.