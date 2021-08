I Marvel Studios hanno lanciato il trailer finale di, il film diretto dal premio Oscarche arriverà al cinema dopo

Il trailer introduce i protagonisti, gli Eterni, e spiega per quale motivo questi esseri non siano mai intervenuti finora nell’UCM:

“Perché voi ragazzi non ci avete dato una mano con Thanos? O con qualsiasi guerra, o con le altre terribili cose avvenute nella Storia?” “Siamo stati istruiti a non interferire in alcun conflitto umano a meno che i Devianti non fossero coinvolti” “Da chi?”

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina, mentre qui sotto potete vedere il poster:

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao? Ditecelo nei commenti o sul forum!

FONTE: Marvel Studios