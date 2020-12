Da Redwolf , negozio di indumenti indiano, arrivano le descrizioni ufficiali dei personaggi protagonisti di, il film Marvel diretto da Chloe Zhao e dedicato agli

Ve le proponiamo qui di seguito:

Ikaris

Ikaris è il capo tattico e l’Eterno più potente, fiero di tenere gli Eterni al sicuro. Dotato di fibra morale, gentile e carismatico, Ikaris può vantare il potere di una forza incredibile, del volo e dell’abilità di proiettare flussi di fortissima energia cosmica dagli occhi. Quando i mostruosi Devianti ritornano dopo secoli, Ikaris è in prima linea per unire gli Eterni contro la nuova minaccia.

Sersi

Sersi è l’Eterna con un’affinità verso l’umanità. Sersi è tanto felice di essere la curatrice di un museo tanto di salvare gli umani dalla minaccia dei Devianti. Ha l’abilità di manipolare la materia con il solo tocco. Ama Ikaris da secoli e lo aiuta a reclutare gli Eterni per un’ultima missione.

Ajak

Ajak è la guida spirituale degli Eterni. La sua saggezza li ha aiutati a guidarli sin da quando hanno messo piede sulla Terra per aiutare a difendere l’umanità dai Devianti e per aiutare gli umani a civilizzarsi nell’assetto odierno. Ajak non solo può guarire essere umani e Eterni allo stesso modo, ma anche comunicare con i Celestiali.

Phastos

Phastos ha il potere dell’invenzione. Riesce a creare qualunque cosa possa immaginare a patto che abbia a disposizione abbastanza materie prime. Nel corso dei secoli, Phastos è riuscito a dare una spinta tecnologica all’umanità pur nascondendo la sua genialità nell’ombra.

Makkari

Makkari è la donna più veloce dell’universo. Usa la sua super-velocità potenziata dal cosmo per passare al setaccio i pianeti per gli Eterni, e visto che è l’unica Eterna sorda, il boom sonico che accompagna la sua corsa cosmica non ha alcun effetto su di lei.

Druig

Druig può usare l’energia cosmica per controllare la mente degli uomini. Si è allontanato dagli altri Eterni perché non è d’accordo su come abbiamo interagito con l’umanità nel corso dei secoli. Distaccato e potente, a volte è difficile capire se sia nemico o alleato.

Gilgamesh

Gilgamesh è il membro più forte e più gentile della squadra. Lui e Thena diventano soci dopo che gli eventi del passato li esiliano dal resto della squadra. Capace di proiettare un potente esoscheletro di energia cosmica, Gilgamesh è un guerriero feroce che è diventato leggendario per i suoi scontri con i Devianti nel corso della storia.

Thena

Thena, guerriera feroce più a suo agio in battaglia che in qualunque altro posto, ha l’abilità di usare l’energia cosmica per poter maneggiare ogni arma a cui riesca a pensare. Spesso burbera e distaccata, forgia un’amicizia improbabile con Gilgamesh lunga secoli.

Kingo

Kingo è l’Eterno in grado di generare proiettili di energia cosmica con le mani. Nel corso dei secoli si è innamorato della fama. Nel presente è una star di Bollywood che deve abbandonare la sua vita di ricchezza e celebrità per aiutare la squadra a contrastare i Devianti.

Sprite

Sprite ha le fattezze di una ragazza di 12 anni che ha l’abilità di creare illusioni reali. La sua amicizia con Sersi nasconde una certa tristezza perché viene trattata come una bambina dall’umanità da secoli. Sprite è molto più forte e brillante di quanto sembri, cosa che sarà utile quando combatteranno con i Devianti.