È una placida, l’ennesima, domenica mattina di pseudo lockdown e pandemia galoppante e ho appena ricevuto un blindatissimo link che mi permetterà di vedere, in anteprima e in vista dell’incontro virtuale con il cast della pellicola, il nuovo – watermarkatissimo data la circostanza – trailer italiano di. “Questo link resterà attivo per due ore, poi si autodistruggerà”.

3 minuti e 18 secondi che arrivano a un paio di mesi circa di distanza dallo spot del Super Bowl LV e con cui condivide, in parte, il prologo. La voce profonda di Vin Diesel, o di Massimo Corvo nel caso del doppiaggio italiano, ci ricorda che “il mondo cambia in continuazione e siamo cambiati anche noi. Ci sono momenti che ci separano, ma poi torniamo sempre insieme”. La famiglia è l’elemento costante della saga targata Universal che, nel 2021, si accinge a celebrare i venti anni d’età. E in questo Fast & Furious 9 ci sarà anche un nuovo, interessante scontro fra parenti stretti che, con tutta probabilità, farà sembrare quello fra Godzilla, King Kong e Mechagodzilla un tranquillo tè inglese del pomeriggio trascorso fra allegro ciarlare e invitanti scones.

Questa volta Domenic Toretto and co dovranno fare i conti non solo con la temibile Cipher di Charlize Theron, che avevamo già conosciuto nel precedente capitolo, ma anche con Jakob Toretto, il fratello di Dom interpretato dal granitico John “You Can’t See Me” Cena. Solo che in questo nono episodio della saga, pare proprio che riusciremo a vedere molto, molto bene gli effetti dello scontro fra i due. “Pensate a quante missioni assurde abbiamo partecipato. Abbiamo distrutto aerei, treno, carri armati, per non parlare del sottomarino. BOOM! E ora abbiamo le macchine che volano?” dice Roman (Tyrese Gibson) nelle prime battute del filmato promozionale, ma, stando a questo gustoso assaggio della pellicola che la Universal mi ha mostrato in anteprima e che ora potete vedere anche voi grazie al player posto nella parte superiore di questa pagina, pare proprio che ammirare l’elegante Magdalene Shaw di Helen Mirren che ridacchia serafica nel bel mezzo di un frenetico inseguimento, sarà la cosa più tranquilla ad accadere nella pellicola in uscita questa estate, fa quasi strano dirlo, nei cinema italiani.

E quando arriverete ai secondi finali del filmato capirete anche voi perché, nell’insolitamente lungo accordo di non divulgazione che ho dovuto firmare dopo aver ricevuto la convocazione della Universal, veniva tassativamente vietato di spoilerare i secondi finali del trailer di Fast & Furious 9.

A seguire, trovate anche la versione internazionale del filmato – in lingua originale – che propone passaggi inediti rispetto a quello che trovate più sù seguito dalla versione, sempre in inglese, del trailer italiano:

La sinossi di Fast & Furious 9:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. Il 2021 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. Poi toccherà a Fast & Furious 10 e infine Fast & Furious 11 concluderà la saga.