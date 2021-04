Fast & Furious 9: Vin Diesel celebra il ritorno al cinema con un emozionante video!

A pochi mesi dall’uscita di(il 25 giugno negli Stati Uniti, il 18 agosto in Italia), i cinema americani stanno finalmente ripartendo e la Universal è pronta a riportare il pubblico in sala con uno dei film più attesi della stagione. Come vi abbiamo annunciato ieri, la major intende farlo progressivamente con i Fast Fridays, una serie di proiezioni gratuite di tutta la saga cinematografica a partire dalla settimana prossima.

Nel frattempo, Vin Diesel celebra il ritorno in sala con un nuovo video, che vi traduciamo qui sotto:

È passato un po’ di tempo, le strade era un po’ vuote, i luoghi dove solitamente ci radunavamo sono diventati silenziosi. Abbiamo attraversato un anno che ci ha messi alla prova. Ma stiamo iniziando a vedere la promessa di un nuovo giorno. Da più di 100 anni c’è un luogo dove ci ritroviamo per intrattenerci e stare insieme, per evadere, per andare in posti nuovi: il cinema. Non c’è nulla come quel momento in cui la luce si spegne… il proiettore si illumina… e noi CREDIAMO!

È venuto il momento di tornare insieme, per ridere, per esultare. Siamo pronti per farvi credere ancora. Perché nessuno è in grado di fare un grande ritorno come i film. Ci vediamo presto.