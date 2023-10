È oggi disponibile il nuovo trailer anche in italiano di Ferrari, il film di Michael Mann presentato al Festival di Venezia che arriverà nei cinema italiani il 14 dicembre.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale:

Il regista ha parlato del progetto durante un’intervista con THR,

Questo non è un film sulla corsa, ma un film che narra quello che c’è dietro, dietro Ferrari. Tre mesi molto torridi nella vita di Ferrari, di sua moglie Laura [Penelope Cruz], entrambi in lutto per la morte del loro figlio Dino un anno prima. E poi è la storia della seconda famiglia che [Ferrari] ha di cui non sa nulla, con Lina Lardi [Shailene Woodley] e un bambino di 12 anni, Piero, che ora è Pietro Ferrari. Tutto questo arriva a galla in un momento in cui la compagnia punta alla bancarotta.

