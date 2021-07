Si è conclusa la 74 esima edizione del Festival di Cannes: noi di BadTaste l’abbiamo seguita “dall’interno” proponendovi ogni giorno le recensioni di Gabriele Niola e le videorecensioni di Francesco Alò. Ieri abbiamo raccolto le recensioni dei film migliori e peggiori da parte di Gabriele , e oggi tocca alla video classifica di Francesco di tutti i film del Concorso.

TUTTE LE VIDEORECENSIONI DAL FESTIVAL DI CANNES: