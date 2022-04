, la pellicola diretta da Mimi Cave e interpretata da(Normal People) e(il franchise di Captain America, Tonya, la recentissima serie Pam & Tommy) sta per arrivare in streaming su Disney Plus. Per la precisione, il lungometraggio sarà disponibile a partire dal 15 aprile.

Qualche settimana fa, in occasione del junket virtuale di Fresh, il nostro Andrea Bedeschi ha potuto intervistare i due protagonisti, i già citati Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones, ma abbiamo dovuto tenere sotto chiave l’intervista poiché dovevamo attendere la settimana di debutto in streaming su Disney Plus. Ora che manca una manciata di giorni all’arrivo in streaming del film, possiamo finalmente condividere con voi la chiacchierata che è stata fatta durante l’incontro stampa.

Senza stare a spoilerare nulla della trama dovete sapere – non è un mistero visto che la questione viene accennata anche dalla sinossi ufficiale – che la storia del film comincia in un modo… per poi virare improvvisamente in un’altra direzione. Cosa che ha portato il nostro Bede a domandare ai talent “Potremmo dire che Fresh sia la versione horror di Frozen?”. Potete scoprire le risposte di Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones grazie al player posto nella parte superiore della pagina (per attivare i sottotitoli in italiano, basta cliccare l’apposito bottone in basso a destra).

Fresh, la sinossi del film con Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan

Ecco, a seguire, la trama ufficiale della pellicola in arrivo il prossimo 15 aprile in streaming su Disney Plus:

Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

Nel cast di Fresh, insieme a Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan anche Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoid, Amore, cucina e curry), Andrea Bang (Luce) e Dayo Okeniyi (Runner Runner, The Spectacular Now). Nel team tecnico troviamo il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski (Hereditary – Le radici del male, Midsommar – Il villaggio dei dannati), il montatore Martin Pensa (Wild, Dallas Buyers Club), la scenografa Jennifer Morden (Riot Girls) e il compositore Alex Somers (Honey Boy, Captain Fantastic).

