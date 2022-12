Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio, il nuovo film d’animazione di Joel Crawford con le voci originali di Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman, Harvey Guillén, Samson Kayo, Wagner Moura, Anthony Mendez, John Mulaney, Florence Pugh, Da’Vine Joy Randolph, Ray Winstone, è al cinema dal 7 dicembre.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – LA TRAMA

In occasione delle feste natalizie, il vostro intenditore di leche preferito, il più spavaldo e impavido felino farà il suo ritorno.

Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale.

Il candidato all’Oscar Antonio Banderas ...