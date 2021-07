È stato presentato in concorso al Festival di Cannes, il nuovo film di Arghar Farhadi con Amir Jadidi e Mohsen Tanabandeh.

La trama:

Rahim è in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia. Ma le cose non vanno come previsto…