È arrivato online il nuovo trailer di The Guardians of the Galaxy Holiday Special, lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia che arriverà su Disney+ in tempo per le festività Natalizie. Anzi, in tempo per il weekend del Ringraziamento, perché a quanto pare la data ufficiale di lancio dello speciale sarà il 25 novembre.

James Gunn ha condiviso il trailer ufficiale e la data di uscita, potete vederlo qui sotto:

Our Holiday gift to you – 11.25.22 – only on Disney+ pic.twitter.com/1M0Ky89sWA — James Gunn (@JamesGunn) October 25, 2022

Lo speciale natalizio sarà un epilogo della Fase 4 assieme a Black Panther: Wakanda Forever.

Ricordiamo che, poi, a maggio del 2023 uscirà Guardiani della Galassia Vol 3. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.